Коронавирус в Брянской области, последние новости на 12 октября 2020 года

За последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали 92 брянцам. Фото: Анна ЛЕВКИНА

За сутки в Брянской области зафиксировали 92 новых случаев коронавирусной инфекции. А общее число всех «COVID»-положительных достигло 10275. При этом коэффициент распространения коронавируса немного снизился (примерно на 0,04). Его обновленная величина равна 1,16.

За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 85 брянцев. Их контрольные тесты на коронавирус – отрицательные. Всех победивших «COVID-19» в регионе теперь 8197 (это почти 79,8% от общего числа инфицированных). Новых смертей от коронавируса не произошло. Их по-прежнему 42.

Наибольшее число новых случаев – на счету Брянска (45). На второй строчке оказался Брянский район с 21-м заболевшим. А замкнули ТОП-4 Комаричский и Выгоничский районы. Там прибавилось 14 и 4 «COVID»-положительных соответственно.

Сейчас условный первая тройка муниципалитетов с наибольшим числом «COVID-19» выглядит следующим образом: Брянск (4379), Брянский район (958), Дятьковский район (579).

В брянских лабораториях за сутки выполнили 2144 тестов на коронавирус. А их суммарное число превысило 190,8 тысяч.

Положение дел с коронавирусной инфекцией в Брянской области назвали близкой к критическому. Практически весь коечный фонд заполнен. Госпитали принимают лишь «тяжелых» пациентов либо в средней степени тяжести. Об этом заявили в новостном репортаже в эфире Первого канала.

Фото: vk.com, официальный канал "Коронавирус. Оперштаб Брянской области".

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