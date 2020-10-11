С начала года в Брянской области родилось больше 7,1 тысячи детей

Больше всего малышей в январе-сентябре этого года родилось в Брянске – 3355. Фото: Анна ЛЕВКИНА

7133 ребенка появились на свет в Брянской области за 9 месяцев текущего года. В лидерах по рождаемости оказался Брянск, сообщает региональное управление записи актов гражданского состояния.

В Брянской области проанализировали рождаемость в январе-сентября 2020 года. Как оказалось, в отчетный период чаще рождались мальчики – их больше на 317 (3725).

Ожидаемо, лидерство по рождаемости захватил областной центр. Там зафиксировали 3355 новорожденных. В большинстве случаев – 1145 раз – малышей регистрировали в Бежицком районе. На втором месте оказался Советский район – 1053 актов о рождении. Еще 586 свидетельств выдали в Фокинском районе город. И 571 – в Володарском.

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