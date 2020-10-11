«Мисс Брянск 2020» стала студентка БГУ Анастасия Кузнецова

Фото с официального портала конкурса "Мисс Брянск 2020".

22-летнюю студентку БГУ имени Ивана Петровского признали самой красивой девушкой Брянска. Финал конкурса «Мисс Брянск 2020» состоялся в субботу, 10 октября, сообщают организаторы.

На титул и символическую корону претендовали 14 девушек. В конкурсе участницы демонстрировали свои таланты и эрудицию, дефилировали в купальниках и вечерних платьях.

Подготовка к финалу в 2020-м затянулась. И заняла аж несколько месяцев. Процесс тормозила пандемия коронавирусной инфекции, финал откладывали из-за действовавших COVID-ограничений.

В итоге титул «Мисс Брянск 2020» жюри присудило 22-летней Анастасии Кузнецовой. Девушка учится в Брянском госуниверситете. Она увлекается путешествиями, работает фотомоделью. С ее же слов, «любит общаться, заводить новые знакомства». Кстати, этой же горожанке присудили и приз зрительских симпатий.

Также в финале конкурса красоты традиционно выбрали две вице-мисс. Первой стала также студентка БГУ 19-летняя Анастасия Мельникова, а второй – 23-летняя музыкант Маргарита Кизимова.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».