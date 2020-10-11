За сутки случаи коронавируса зафиксировали в девяти городах и районах Брянской области.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 92 человека. Выздоровели 85 пациентов. Новых смертей не зафиксировано. Их по-прежнему 42.
Всего с начала пандемии в Брянской области у 10275 человек подтвердили диагноз, вылечился 8197 жителей региона. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2144 теста на коронавирус.
Наибольшее число новых случаев – на счету Брянска (45). На второй строчке оказался Брянский район с 21-м заболевшим. А замкнули ТОП-4 Комаричский и Выгоничский районы. Там прибавилось 14 и 4 COVID-положительных соответственно.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 октября 2020 года:
— Брянск – 4334 (+45)
— Брянский район – 937 (+21)
— Дятьковский район – 579
— Карачевский район – 378 (+2)
— Унечский район – 284
— Сельцо – 260 (+1)
— Погарский район – 204
— Новозыбков – 219
— Жуковский район – 250
— Стародубский район – 206 (+1)
— Фокино – 216 (+2)
— Клинцы – 185
— Климовский район – 159
— Трубчевский район – 279
— Почепский район – 150
— Мглинский район – 158
— Выгоничский район – 186 (+4)
— Клетнянский район – 127
— Навлинский район – 124
— Дубровский район – 120
— Брасовский район – 123
— Суражский район – 79
— Комаричский район – 158 (+14)
— Суземский район – 85
— Красногорский район – 68
— Гордеевский район – 62
— Клинцовский район – 71
— Жирятинский район – 73 (+1)
— Севский район – 45 (+1)
— Рогнединский район – 27
— Злынковский район – 34
— Иногородние – 29.
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