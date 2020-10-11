За сутки случаи коронавируса зафиксировали в девяти городах и районах Брянской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 92 человека. Выздоровели 85 пациентов. Новых смертей не зафиксировано. Их по-прежнему 42.

Всего с начала пандемии в Брянской области у 10275 человек подтвердили диагноз, вылечился 8197 жителей региона. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2144 теста на коронавирус.

Наибольшее число новых случаев – на счету Брянска (45). На второй строчке оказался Брянский район с 21-м заболевшим. А замкнули ТОП-4 Комаричский и Выгоничский районы. Там прибавилось 14 и 4 COVID-положительных соответственно.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 октября 2020 года:

— Брянск – 4334 (+45)

— Брянский район – 937 (+21)

— Дятьковский район – 579

— Карачевский район – 378 (+2)

— Унечский район – 284

— Сельцо – 260 (+1)

— Погарский район – 204

— Новозыбков – 219

— Жуковский район – 250

— Стародубский район – 206 (+1)

— Фокино – 216 (+2)

— Клинцы – 185

— Климовский район – 159

— Трубчевский район – 279

— Почепский район – 150

— Мглинский район – 158

— Выгоничский район – 186 (+4)

— Клетнянский район – 127

— Навлинский район – 124

— Дубровский район – 120

— Брасовский район – 123

— Суражский район – 79

— Комаричский район – 158 (+14)

— Суземский район – 85

— Красногорский район – 68

— Гордеевский район – 62

— Клинцовский район – 71

— Жирятинский район – 73 (+1)

— Севский район – 45 (+1)

— Рогнединский район – 27

— Злынковский район – 34

— Иногородние – 29.

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