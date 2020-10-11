Коронавирус в Брянской области, последние новости на 11 октября 2020 года

Максимальный суточный прирост заболеваемости произошел в Брянском районе – 38. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Брянской области зафиксировали 91 новый случай коронавирусной инфекции. А общее число всех COVID-положительных с начала пандемии достигло 10183. При этом коэффициент распространения коронавируса немного снизился (примерно на 0,07). Его обновленная величина равна 1,2.

За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 71 брянца. Их контрольные тесты на коронавирус – отрицательные. Всех победивших COVID-19 в регионе теперь 8112 (это 79,7% от общего числа инфицированных). Зарегистрирована новая смерть от коронавируса. Для региона она стала 42-й с начала пандемии.

Максимальный прирост новых случаев произошел в Брянском районе – 38. На втором месте оказался Брянск (34). А замкнули этот ТОП-4 Выгоничский и Комаричский районы (по 6), сообщают в региональном оперативном штабе.

Сейчас первая тройка муниципалитетов с наибольшим числом «COVID-19» выглядит следующим образом: Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Всех заболевших там 4334, 937 и 579 соответственно.

В брянских лаборатория за сутки выполнили рекордное число тестов на коронавирус – 2333. А их суммарное число превысило 188,6 тысяч.

В Брянске вновь открыли коронавирусный госпиталь при Брянской областной больнице №1. Он расположился в семиэтажном – бывшем хирургическом – корпусе. И сможет принять 250 пациентов.

Накануне открытия указанного COVID-госпиталя для заболевших имелось 809 коек-мест. В случае роста числа пациентов с коронавирусной инфекцией в регионе пообещали в кратчайшие сроки увеличить их число до 1721. При этом норматив Минздрава для Брянской области составляет 596 коек.

В Брянске сфотографировали и выложили в социальные сети огромную очередь на КТ-исследование. Скопление людей наблюдали у городской больницы №4, которая работает с коронавирусными больными. Многие провели в ожидании исследования несколько часов.

Ситуацию прокомментировали в департаменте здравоохранения Брянской области. Как оказалось, для потенциально больных коронавирусом предусмотрено всего три компьютерных томографа. Два из них расположены в Брянске (горбольнице №4 и клинико-диагностическом центре). Третий – в Новозыбкове.

Также в Брянской области местный оперативный штаб распространил предупредительный мем, нацеленный на борьбу с коронавирусной инфекцией. Вслед за Юрием Гагариным, маску нацепили Александру Пересвету и Баяну.

Фото: vk.com, официальный канал "Коронавирус. Оперштаб Брянской области".

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