Брянский департамент здравоохранения о КТ-очередях: томографов всего три

Фото: vk.com, сообщество "Подслушано Брянск".

Всего три аппарата компьютерной томографии, обслуживающих потенциально зараженных коронавирусом, работают в Брянской области. Ситуацию с огромными очередями на КТ-исследование «Комсомольской правде» в Брянске» прокомментировали в региональном департаменте здравоохранения.

Накануне в Брянске сфотографировали огромную ночную очередь в кабинет компьютерной томографии при городской больнице №4. Горожане отметили, что на обследование легких сюда привозили по «скорой». У многих была высокая температура. Несмотря на это провести в ожидании им пришлось несколько часов.

Корреспонденту «Комсомолки» удалось пообщаться с главным консультантом отдела охраны здоровья взрослого населения Александра Кобзева облдепартамента здравоохранения Александрой Кобзевой.

Оказывается, в регионе работает всего три аппарата компьютерной томографии, которые обслуживают потенциально зараженных коронавирусом. Два из них расположены в Брянске – в клинико-диагностическом центре и городской больнице №4, третий – в Новозыбкове.

– Конечно, этого недостаточно, – признает Александра Юрьевна. – Больные испытывают неудобства, проводят в очередях не один час. Но, поймите, аппарат следует обязательно обработать после каждого исследования. Работу в этом направлении мы продолжаем. Регион уже закупил дополнительную партию томографов. Их в настоящее время монтируют. Но есть один нюанс. Когда введут в эксплуатацию КТ, медучреждение либо его отделение придется закрыть для обычных пациентов.

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