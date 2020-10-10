Всего с начала пандемии в Брянской области у 10183 человек подтвердили диагноз "COVID-19". Фото: Иван МАКЕЕВ

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 91 человек. Выздоровели 71 пациентов. Зарегистрирована новая смерть от коронавируса – 41-я по счету с начала пандемии.

Всего с начала пандемии в Брянской области у 10183 человек подтвердили диагноз, вылечился 8112 жителей региона. За прошедший день выполнили рекордное число тестов – 2333.

Наибольшее число новых случаев – на счету Брянского района (38). На второй строчке оказался Брянск с 34-мя случаями. А замкнули ТОП-4 Выгоничский и Комаричский районы (по 6).

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 октября 2020 года:

— Брянск – 4334 (+34)

— Брянский район – 937 (+38)

— Дятьковский район – 579 (+1)

— Карачевский район – 376 (+1)

— Унечский район – 284

— Трубчевский район – 279

— Сельцо – 259

— Жуковский район – 250

— Новозыбков – 219

— Фокино – 214 (+4)

— Стародубский район – 205 (+1)

— Погарский район – 204

— Клинцы – 185

— Выгоничский район – 182 (+6)

— Климовский район – 159

— Мглинский район – 158

— Почепский район – 150

— Комаричский район – 144 (+6)

— Клетнянский район – 127

— Навлинский район – 124

— Брасовский район – 123

— Дубровский район – 120

— Суземский район – 85

— Суражский район – 79

— Жирятинский район – 72

— Клинцовский район – 71

— Красногорский район – 68

— Гордеевский район – 62

— Севский район – 44

— Злынковский район – 34

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 29.

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