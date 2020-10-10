Всего с начала пандемии в Брянской области у 10183 человек подтвердили диагноз "COVID-19".
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 91 человек. Выздоровели 71 пациентов. Зарегистрирована новая смерть от коронавируса – 41-я по счету с начала пандемии.
Всего с начала пандемии в Брянской области у 10183 человек подтвердили диагноз, вылечился 8112 жителей региона. За прошедший день выполнили рекордное число тестов – 2333.
Наибольшее число новых случаев – на счету Брянского района (38). На второй строчке оказался Брянск с 34-мя случаями. А замкнули ТОП-4 Выгоничский и Комаричский районы (по 6).
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 октября 2020 года:
— Брянск – 4334 (+34)
— Брянский район – 937 (+38)
— Дятьковский район – 579 (+1)
— Карачевский район – 376 (+1)
— Унечский район – 284
— Трубчевский район – 279
— Сельцо – 259
— Жуковский район – 250
— Новозыбков – 219
— Фокино – 214 (+4)
— Стародубский район – 205 (+1)
— Погарский район – 204
— Клинцы – 185
— Выгоничский район – 182 (+6)
— Климовский район – 159
— Мглинский район – 158
— Почепский район – 150
— Комаричский район – 144 (+6)
— Клетнянский район – 127
— Навлинский район – 124
— Брасовский район – 123
— Дубровский район – 120
— Суземский район – 85
— Суражский район – 79
— Жирятинский район – 72
— Клинцовский район – 71
— Красногорский район – 68
— Гордеевский район – 62
— Севский район – 44
— Злынковский район – 34
— Рогнединский район – 27
— Иногородние – 29.
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