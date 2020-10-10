COVID-госпиталь вновь заработал в Брянской областной больнице

Под COVID-госпиталь вновь отдали хирургический корпус Брянской областной больницы №1. Фото: Алина МАКЕЕВА

В субботу, 10 октября, в Брянске заработал еще один коронавирусный госпиталь. Он расположился в семиэтажном корпусе Брянской областной больницы №1. Там одновременно смогут проходить лечение до 250 человек. Такая информация появилась в сетевой группе облправительства.

Последнее время в регионе фиксируют рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. А потому открываются закрытые ранее COVID-госпитали. Сегодня эти списки пополнила Брянская областная больница. Для коронавирусных пациентов там отдали изолированный хирургический корпус.

Накануне сообщалось, что для заболевших создано 809 коек в специализированных медицинских учреждениях.

– В случае роста числа пациентов с коронавирусной инфекцией Брянщина готова в кратчайший срок увеличить число коек до 1721, – говорят в облправительстве. – При этом норматив Минздрава для региона составляет 596 коек.

Напомним, не так давно в Брянске возобновила работу COVID-лечебница в областном госпитале для ветеранов войн. Это также связали с ростом заболеваемости и нехваткой мест в больницах.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».