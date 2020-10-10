COVID-госпиталь вновь заработал в Брянской областной больнице

Под COVID-госпиталь вновь отдали хирургический корпус Брянской областной больницы №1.
Фото: Алина МАКЕЕВА
В субботу, 10 октября, в Брянске заработал еще один коронавирусный госпиталь. Он расположился в семиэтажном корпусе Брянской областной больницы №1. Там одновременно смогут проходить лечение до 250 человек. Такая информация появилась в сетевой группе облправительства.
Последнее время в регионе фиксируют рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. А потому открываются закрытые ранее COVID-госпитали. Сегодня эти списки пополнила Брянская областная больница. Для коронавирусных пациентов там отдали изолированный хирургический корпус.
Накануне сообщалось, что для заболевших создано 809 коек в специализированных медицинских учреждениях.
– В случае роста числа пациентов с коронавирусной инфекцией Брянщина готова в кратчайший срок увеличить число коек до 1721, – говорят в облправительстве. – При этом норматив Минздрава для региона составляет 596 коек.
Напомним, не так давно в Брянске возобновила работу COVID-лечебница в областном госпитале для ветеранов войн. Это также связали с ростом заболеваемости и нехваткой мест в больницах.
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