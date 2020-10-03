Коронавирус в Брянской области, последние новости на 3 октября 2020 года

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

На час ночи 3 октября общее число заболевших в Брянской области составляет 9534. Выздоровели на этот момент 7724 пациента. В регионе выполнили больше 176 тысяч тестов. За минувшие сутки диагноз подтвердили у 59 человек. Стало известно, что пятеро детей с коронавирусом лежат в больнице в Бежице.

Брянский губернатор сделал прививку от коронавируса. В регион поступило 40 первых доз вакцины. До этого привили медиков, которые работают в поликлиниках. Так как у них большой шанс встретить больного пациента. И они защищены не так хорошо, как врачи и медсестры в "красной" зоне. Глава региона после привитии чувствует себя хорошо.

В Брянске начали ловить тех, кто не носит маски в общественных местах. Подобные рейды станут регулярными, предупреждают чиновники. Горожан без масок будут ловить, в первую очередь, в магазинах и общественном транспорте.

В Брянске запустили все котельные. Хоть и температура на улице не низкая, батареи в домах горячие.

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