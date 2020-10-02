Успей подписаться на "Комсомолку" по льготным ценам!

Цены на подписку снижены! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Брянской области стартовала Всероссийская декада подписки. До 11 октября выписать "Комсомольскую правду" в Брянске" можно по льготным ценам. Подписаться можно на любой период первых шести месяцев 2021 года.

Цены на подписку будут снижены на 10 процентов. И вы сможете получать любимую газету, не выходя из дома. Подписку на "Комсомолку" можно подарить родителям. И они будут еженедельно получать газету, которую помнят с молодости.

Спешите на Почту России! Чтобы не стоять в очереди, оформить подписку можно на сайте.

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