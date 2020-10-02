Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 59 человека. Выздоровели 44 пациентов. Медработники выполнили 1534 теста на коронавирус.
В целом с начала пандемии в Брянской области у 9534 человека подтвердили диагноз, вылечились 7724 жителей региона. От коронавируса за все время умерли 38 человек.
Больше всего заболевших выявили в Брянске: 31. На втором месте город Фокино. Здесь зарегистрировали сразу 9 заболевших. В целом за сутки инфекцию обнаружили в 12 муниципальных образованиях Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 октября 2020 года:
— Брянск – 4059 (+31)
— Брянский район – 809 (+5)
— Дятьковский район – 568 (+4)
— Карачевский район – 357 (+3)
— Унечский район – 281
— Сельцо – 257
— Жуковский район – 243
— Трубчевский район – 243 (+1)
— Новозыбков – 213
— Погарский район – 202
— Фокино – 199 (+9)
— Стародубский район – 186
— Клинцы – 164 (+1)
— Выгоничский район – 165
— Климовский район – 159
— Мглинский район – 155
— Почепский район – 148
— Клетнянский район – 121 (+1)
— Навлинский район – 120
— Дубровский район – 116
— Брасовский район – 116 (+1)
— Комаричский район – 107
— Суземский район – 81 (+1)
— Суражский район – 77
— Красногорский район – 66
— Клинцовский район – 68 (+1)
— Жирятинский район – 62
— Гордеевский район – 61
— Севский район – 44 (+1)
— Злынковский район – 34
— Рогнединский район – 27
— Иногородние – 26.
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