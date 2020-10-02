Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 59 человека. Выздоровели 44 пациентов. Медработники выполнили 1534 теста на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 9534 человека подтвердили диагноз, вылечились 7724 жителей региона. От коронавируса за все время умерли 38 человек.

Больше всего заболевших выявили в Брянске: 31. На втором месте город Фокино. Здесь зарегистрировали сразу 9 заболевших. В целом за сутки инфекцию обнаружили в 12 муниципальных образованиях Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 октября 2020 года:

— Брянск – 4059 (+31)

— Брянский район – 809 (+5)

— Дятьковский район – 568 (+4)

— Карачевский район – 357 (+3)

— Унечский район – 281

— Сельцо – 257

— Жуковский район – 243

— Трубчевский район – 243 (+1)

— Новозыбков – 213

— Погарский район – 202

— Фокино – 199 (+9)

— Стародубский район – 186

— Клинцы – 164 (+1)

— Выгоничский район – 165

— Климовский район – 159

— Мглинский район – 155

— Почепский район – 148

— Клетнянский район – 121 (+1)

— Навлинский район – 120

— Дубровский район – 116

— Брасовский район – 116 (+1)

— Комаричский район – 107

— Суземский район – 81 (+1)

— Суражский район – 77

— Красногорский район – 66

— Клинцовский район – 68 (+1)

— Жирятинский район – 62

— Гордеевский район – 61

— Севский район – 44 (+1)

— Злынковский район – 34

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 26.

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