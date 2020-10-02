Заседание Штаба группы «Россети»

Фото: "Россети".

В ходе заседания Штаба группы «Россети» генеральный директор Павел Ливинский подчеркнул, что компания выполняет все обязательства по подготовке инфраструктуры к осенне-зимнему периоду и полностью адаптировалась к ограничениям из-за COVID-19

В этом году объем финансирования ремонтной кампании в целом по группе увеличен на 9% – до 70,2 млрд рублей. На 1 октября программа по основной номенклатуре оборудования выполнена полностью. Аварийный запас создан на 100% (17,6 млрд рублей в стоимостном выражении). Сформировано 10 111 ремонтных бригад, подготовлено 5 937 резервных источников электроснабжения (464,4 МВт мощности).

«Энергетика – это отрасль, которая должна функционировать постоянно – в мороз, в пандемию, в моменты экономической турбулентности. Мы достойно прошли сложные весенние месяцы. Сейчас обеспечен разумный баланс между удалённой и очной работой. Благодаря заделу в области цифровой трансформации компания готова при необходимости вернуться к режиму апреля-мая без потери производительности труда и качества услуг, все алгоритмы для этого отработаны», – отметил Павел Ливинский.

За 8 месяцев удельная аварийность в сети 0,4 кВ и выше снизилась на 6%, средняя длительность перерывов электроснабжения – на 7% (до 1,46 часа). Сейчас на своих местах находится в среднем 69% персонала, при этом административно-управленческого - 52%. Они обеспечены средствами индивидуальной защиты: с марта выдано более 23 млн СИЗ, сформирован запас – около 5,8 млн СИЗ. Во всех регионах проводится тестирование на COVID-19 (охвачено 60% персонала). Действует 5 929 точек термометрии. Большинство Центров обслуживания клиентов (984 из 1 004) работают в дистанционном режиме. Потребители могут круглосуточно обратиться в Единый контактный центр Группы «Россети» и воспользоваться онлайн-сервисами.