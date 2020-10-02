Коронавирус в Брянской области, последние новости на 2 октября 2020 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области на час ночи в пятницу, 2 октября, число заболевших коронавирусом равно 9475 человек. За сутки зарегистрировали 54 новых случая заболевания. За все время эпидемии выздоровели 7680 человек.

В Брянской области провели порядка 175 тысяч исследований на COVID-19.

Больше всего заболевших в Брянске - больше четырех тысяч человек. Брянский район перешагнул отметку в 800 заболевших. Больше полутысячи больных выявили в Дятьковском районе.

За все время эпидемии от коронавируса скончались 38 брянцев. Три смерти подтвердили в сентябре.

В Брянской области начали штрафовать за отсутствие масок. Как стало известно "КП-Брянск", каждый наряд патрульно-постовой службы за смену должен выписать не меньше четырех протоколов. Полицейские проверяют маски на посетителях магазинов и других общественных мест.

Чиновники за два дня проверок выписали 20 протоколов за отсутствие маски. Они проверили 240 магазинов и кафе.

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