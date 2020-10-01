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Между Брянском и Минском планируют наладить авиасообщение

Такое решение приняли в ходе встречи белорусской и брянской делегаций
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Александр Лукашенко также поручил проработать вопрос пуска самолетов в Брянск из других белорусских городов.

Александр Лукашенко также поручил проработать вопрос пуска самолетов в Брянск из других белорусских городов.

Фото: Марина АНТОНОВА

Между Брянском и Минском могут наладить регулярное авиасообщение. Об этом рассказали в правительстве Брянской области.

На встрече брянской делегации с белорусским президентом стороны договорились организовать полеты из белорусской столицы в Брянск. Александр Лукашенко также поручил проработать вопрос пуска самолетов в Брянск из других белорусских городов.

Это позволит гражданам двух государств упростить взаимодействие на разных уровнях. В первую очередь авиасообщение будет удобно для представителей бизнеса.

Напомним, 29 и 30 сентября делегация Брянской области во главе с губернатором Александром Богомазом посетила республику Беларусь, где встретилась с президентом Александром Лукашенко и членами белорусского правительства.

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