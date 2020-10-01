Коронавирус в Брянской области, последние новости на 1 октября 2020 года

За минувшие сутки заболели 48 жителей Брянщины. Выздоровели 49 пациентов. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 1 октября 2020 года число заболевших достигло 9421. От опасной инфекции вылечились 7624 жителей региона, умерли 38 человек.

За минувшие сутки заболели 48 жителей Брянщины. Выздоровели 49 пациентов. От COVID-19 никто не умер. Медработники выполнили 1402 теста на коронавирус.

Значительный рост заболевания произошел в Карачевском районе. 30 сентября здесь выявили сразу 12 человек с коронавирусом. Общее число заболевших в районе составило 354 пациента.

Карачевский район по количеству заболевших за сутки оказался на втором месте после Брянска. В областном центре инфекцию подтвердили у 25 человек.

В целом за стуки инфекцию обнаружили в шести муниципальных образованиях Брянской области.

В Брянске за минувшие сутки запустили 95 процентов котельных. Тепло пришло уже в 2133 из 2493 многоквартирных домов. В регионе из-за коронавируса раньше срока начали отопительный сезон.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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