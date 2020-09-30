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Экономика

Брянскэнерго устанавливает потребителям региона «умные» приборы учета при технологическом присоединении

Сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» ведут планомерную работу по оснащению потребителей Брянской области интеллектуальными приборами учета
Андрей БЕЛОВ
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Фото: Компания «Россети».

Фото: Компания «Россети».

Сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» ведут планомерную работу по оснащению потребителей Брянской области интеллектуальными приборами учета. Эти мероприятия энергетики реализуют в ходе выполнения инвестиционной программы филиала, энергосервисного контракта; они являются неотъемлемой частью в борьбе с потерями электроэнергии.

Силами работников энеропредприятия у потребителей региона установлено уже более 26600 «умных» приборов учета, что составляет 15,8 % от всего числа счетчиков, которые в рамках мероприятий по цифровизации сети области Брянскэнерго планирует установить до конца 2030 года. На долю физических лиц приходится более 24200 установленных приборов учета, более чем 2300 - смонтировано у юридических лиц.

В соответствии с поправками, внесенными в Федеральный закон "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 N 35-ФЗ, с 1 июля 2020 года Брянскэнерго устанавливает интеллектуальные приборы учета потребителям - юридическим и физическим лицам - в рамках нового технологического присоединения. Для реализации этих целей на второе полугодие 2020 года филиалом уже закуплено необходимое количество интеллектуальных приборов учета. На сегодняшний момент в рамках технологического присоединения энергетики смонтировали более 35 «умных» счетчиков.

«Преимущества, которые дают потребителям «умные» счетчики, неоспоримы. Интеллектуальные приборы учета позволяют потребителям онлайн следить за показаниями. Они фиксируют уровень напряжения и частоту, позволяя таким образом наблюдать за качеством электроэнергии. Интеллектуальный учет дает потребителям возможность дистанционно воспользоваться возможностью смены тарифа без замены прибора учета (существуют три группы тарифов на электроэнергию, разделенных в зависимости от времени потребления в течение суток)», - отмечает заместитель генерального директора «Россети Центр» – директор филиала «Брянскэнерго» Александр Косарим.

БрянскэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС

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