Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 54 человека. Выздоровели 56 пациентов. Медработники выполнили 1629 теста на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 9475 человека подтвердили диагноз, вылечились 7680 жителей региона. От коронавируса за все время умерли 38 человек.

Больше всего заболевших выявили в Брянске: 29. На втором месте Дятьковский район. Здесь зарегистрировали сразу 10 заболевших. На третьем - Трубчевский район с семью заболевшими. В целом за сутки инфекцию обнаружили в семи муниципальных образованиях Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 октября 2020 года:

— Брянск – 4028 (+29)

— Брянский район – 804 (+4)

— Дятьковский район – 564 (+10)

— Карачевский район – 354

— Унечский район – 281

— Сельцо – 257

— Жуковский район – 243 (+1)

— Трубчевский район – 242 (+7)

— Новозыбков – 213

— Погарский район – 202

— Фокино – 190 (+2)

— Стародубский район – 186

— Клинцы – 163

— Выгоничский район – 165

— Климовский район – 159

— Мглинский район – 155

— Почепский район – 148

— Клетнянский район – 120

— Навлинский район – 120 (+1)

— Дубровский район – 116

— Брасовский район – 115

— Комаричский район – 107

— Суземский район – 80

— Суражский район – 77

— Красногорский район – 66

— Клинцовский район – 67

— Жирятинский район – 62

— Гордеевский район – 61

— Севский район – 43

— Злынковский район – 34

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 26.

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