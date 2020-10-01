Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 54 человека. Выздоровели 56 пациентов. Медработники выполнили 1629 теста на коронавирус.
В целом с начала пандемии в Брянской области у 9475 человека подтвердили диагноз, вылечились 7680 жителей региона. От коронавируса за все время умерли 38 человек.
Больше всего заболевших выявили в Брянске: 29. На втором месте Дятьковский район. Здесь зарегистрировали сразу 10 заболевших. На третьем - Трубчевский район с семью заболевшими. В целом за сутки инфекцию обнаружили в семи муниципальных образованиях Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 октября 2020 года:
— Брянск – 4028 (+29)
— Брянский район – 804 (+4)
— Дятьковский район – 564 (+10)
— Карачевский район – 354
— Унечский район – 281
— Сельцо – 257
— Жуковский район – 243 (+1)
— Трубчевский район – 242 (+7)
— Новозыбков – 213
— Погарский район – 202
— Фокино – 190 (+2)
— Стародубский район – 186
— Клинцы – 163
— Выгоничский район – 165
— Климовский район – 159
— Мглинский район – 155
— Почепский район – 148
— Клетнянский район – 120
— Навлинский район – 120 (+1)
— Дубровский район – 116
— Брасовский район – 115
— Комаричский район – 107
— Суземский район – 80
— Суражский район – 77
— Красногорский район – 66
— Клинцовский район – 67
— Жирятинский район – 62
— Гордеевский район – 61
— Севский район – 43
— Злынковский район – 34
— Рогнединский район – 27
— Иногородние – 26.
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