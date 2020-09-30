Закончили работу над портретом Олега Ермакова в Брянске

Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

В Фокинском районе Брянска закончили работы над портретом Героя Российской Федерации Олега Ермакова. Брянские художники Сергей Прибыльнов и Андрей Ремизов нарисовали его на торце пятиэтажного дома по переулку Полесскому, сообщают в пресс-службе Брянского городского совета.

Этот дом выбрали не случайно. Он располагается на пересечении с улицей, которая носит имя героя и одновременно рядом с домом, где родился и вырос Олег Ермаков.

- Портрет нарисовали за две недели, - рассказывают художники. - Перед тем, как приступить к работе, нужно было подготовить стены, ошпаклевать. Для написания образа Героя использовали фасадные краски.

Отметим, что идею по выполнению образа подсказали родственники Олега Ермакова, в частности родной брат. Вместе с матерью героя, Лидией Филиповной Ермаковой, брат Александр поблагодарили всех участников проекта. Масштабный портрет Олега Ермакова стал для них дорогим подарком.

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