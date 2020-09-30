Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 48 человек. Выздоровели 49 пациентов. Медработники выполнили 1402 теста на коронавирус.
В целом с начала пандемии в Брянской области у 9421 человека подтвердили диагноз, вылечились 7624 жителей региона. От коронавируса умерли 38 человек.
Больше всего заболевших выявили в Брянске: 25. На втором месте Карачаевский район. Здесь зарегистрировали сразу 12 заболевших за сутки. В целом за стуки инфекцию обнаружили в шести муниципальных образованиях Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 сентября 2020 года:
— Брянск – 3999 (+25)
— Брянский район – 800 (+4)
— Дятьковский район – 554
— Карачевский район – 354 (+12)
— Унечский район – 281
— Сельцо – 257 (+2)
— Жуковский район – 242
— Трубчевский район – 235
— Новозыбков – 213
— Погарский район – 202
— Фокино – 188
— Стародубский район – 186
— Клинцы – 163
— Выгоничский район – 165 (+2)
— Климовский район – 159
— Мглинский район – 155
— Почепский район – 148
— Клетнянский район – 120
— Навлинский район – 119 (+3)
— Дубровский район – 116
— Брасовский район – 115
— Комаричский район – 107
— Суземский район – 80
— Суражский район – 77
— Красногорский район – 66
— Клинцовский район – 67
— Жирятинский район – 62
— Гордеевский район – 61
— Севский район – 43
— Злынковский район – 34
— Рогнединский район – 27
— Иногородние – 26.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».