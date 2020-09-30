Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 48 человек. Выздоровели 49 пациентов. Медработники выполнили 1402 теста на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 9421 человека подтвердили диагноз, вылечились 7624 жителей региона. От коронавируса умерли 38 человек.

Больше всего заболевших выявили в Брянске: 25. На втором месте Карачаевский район. Здесь зарегистрировали сразу 12 заболевших за сутки. В целом за стуки инфекцию обнаружили в шести муниципальных образованиях Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 сентября 2020 года:

— Брянск – 3999 (+25)

— Брянский район – 800 (+4)

— Дятьковский район – 554

— Карачевский район – 354 (+12)

— Унечский район – 281

— Сельцо – 257 (+2)

— Жуковский район – 242

— Трубчевский район – 235

— Новозыбков – 213

— Погарский район – 202

— Фокино – 188

— Стародубский район – 186

— Клинцы – 163

— Выгоничский район – 165 (+2)

— Климовский район – 159

— Мглинский район – 155

— Почепский район – 148

— Клетнянский район – 120

— Навлинский район – 119 (+3)

— Дубровский район – 116

— Брасовский район – 115

— Комаричский район – 107

— Суземский район – 80

— Суражский район – 77

— Красногорский район – 66

— Клинцовский район – 67

— Жирятинский район – 62

— Гордеевский район – 61

— Севский район – 43

— Злынковский район – 34

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 26.

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