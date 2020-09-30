В Брянской области доля пожилых людей - 17%. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Брянской области продолжает работать каждый пятый пенсионер. Такую статистику опубликовал Брянскстат накануне Международного дня пожилых людей, который отмечают 1 октября. По данным Пенсионного фонда в Брянской области 415 тысяч пенсионеров. 84,9 из них продолжают трудиться. Это чуть больше 20%.

На начало 2020 года в регионе проживало почти 203 тысячи человек старше 65 лет. Это 17% от всех жителей области. Число долгожителей старше 90 лет в начале 2020 года равнялось 7,5 тысяч человек.

В селах живет больше пожилых, чем в городах. Сельские пенсионеры составляют 17,4% всех жителей, а в городе пожилых - 16,8%. Среди пожилых людей женщин на 2,2 процента больше, чем мужчин.

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