Коронавирус в Брянской области, последние новости на 30 сентября 2020 года

В Брянской области усилят контроль за соблюдением масочного режима. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области на час ночи 30 сентября 2020 года число заболевших составляет 9373 человека. Количество выздоровевших после инфекции равно 7575 пациентов. За все время эпидемии от коронавируса скончались 38 брянцев. Очередную смерть зафиксировали накануне. Больше всего заболевших в Брянске. Их число приближается к четырем тысячам человек.

В Брянской области двухнедельный коэффициент распространения коронавируса составляет 0,5. По всей России этот показатель равен 0,6. За неделю показатель тестирования на инфекцию в регионе равен 107,4 на 100 тысяч человек.

В Брянской области не будут разрешать проводить массовые мероприятия при численности больше 100 человек. Роспотребнадзор не согласует также мероприятие с участием детей. При этом разрешено проводить мероприятия в рамках одного класса в школе. Внешкольные выезды тоже запрещены. При этом учреждения дополнительного образования пока продолжат работать.

В Брянской области усилят контроль за соблюдением масочного режима. Маску можно не надевать на улице. Но обязательно носить в общественном транспорте, магазинах, поликлиниках, на предприятиях.

11 брянских медиков привили от коронавируса. В регион поступило 42 первых дозы вакцины. Остальные используют в течение трех дней. Прививку будут ставить медицинским работникам, так как они входят в группу риска.

В Брянске включили уже 87 процентов котельных .В этом году из-за эпидемии коронавиурса отопительный сезон начался раньше срока.

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