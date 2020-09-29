В Брянской области 30 сентября ожидается сильный ветер

Жителям Брянской области рекомендуют на улице держаться подальше от деревьев и рекламных щитов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянской области 30 сентября ожидается переменная облачность. Будет дуть юго-восточный ветер скоростью от 8 до 13 метров в секунду. Утром и днем возможны порывы от 15 до 20 метров в секунду.

Ночью столбики термометра не поднимутся выше плюс 7 – плюс 12 градусов Цельсия. Днем температура будет от 17 до 22 градусов тепла. Ночью возможен кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков.

При таких погодных условиях возможно падение деревьев и слабоукрепленных конструкций, порывы электропроводов и линий связи и другие чрезвычайные ситуации.

В главном управлении МЧС России по Брянской области рекомендуют населению укрепить шаткие конструкции, на улице держаться подальше от деревьев и рекламных щитов. Автомобили необходимо парковать в отдалении от неустойчивых и хрупких объектов.

При чрезвычайных ситуациях необходимо звонить по телефонам 01 (с мобильного 101) или 112. Также о происшествиях можно сообщить по «телефону доверия» Главного управления МЧС России по Брянской области 8(4832)443-000.

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