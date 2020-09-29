В целом за стуки инфекцию обнаружили в 11 муниципальных образованиях Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 40 человек. Выздоровели 24 пациента. За минувшие сутки от COVID-19 скончался еще один житель региона. Медработники выполнили 292 теста на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 9373 человек подтвердили диагноз, вылечились 7575 жителей региона. От коронавируса умерли 38 человек.

Больше всего заболевших выявили в Брянске: 13. В Брянском и Комаричском районах диагностировали по шесть новых случаев заболевания. В целом за стуки инфекцию обнаружили в 11 муниципальных образованиях Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 сентября 2020 года:

— Брянск – 3974 (+13)

— Брянский район – 796 (+6)

— Дятьковский район – 554 (+2)

— Карачевский район – 342 (+2)

— Унечский район – 281

— Сельцо – 255

— Жуковский район – 242 (+1)

— Трубчевский район – 235 (+4)

— Новозыбков – 213

— Погарский район – 202

— Фокино – 188

— Стародубский район – 186 (+1)

— Клинцы – 163

— Выгоничский район – 163

— Климовский район – 159

— Мглинский район – 155

— Почепский район – 148

— Клетнянский район – 120 (+2)

— Навлинский район – 116

— Дубровский район – 116

— Брасовский район – 115

— Комаричский район – 107 (+6)

— Суземский район – 80 (+1)

— Суражский район – 77

— Красногорский район – 66

— Клинцовский район – 67

— Жирятинский район – 62

— Гордеевский район – 61

— Севский район – 43

— Злынковский район – 34 (+2)

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 26.

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