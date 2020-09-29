В целом за стуки инфекцию обнаружили в 11 муниципальных образованиях Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 40 человек. Выздоровели 24 пациента. За минувшие сутки от COVID-19 скончался еще один житель региона. Медработники выполнили 292 теста на коронавирус.
В целом с начала пандемии в Брянской области у 9373 человек подтвердили диагноз, вылечились 7575 жителей региона. От коронавируса умерли 38 человек.
Больше всего заболевших выявили в Брянске: 13. В Брянском и Комаричском районах диагностировали по шесть новых случаев заболевания. В целом за стуки инфекцию обнаружили в 11 муниципальных образованиях Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 сентября 2020 года:
— Брянск – 3974 (+13)
— Брянский район – 796 (+6)
— Дятьковский район – 554 (+2)
— Карачевский район – 342 (+2)
— Унечский район – 281
— Сельцо – 255
— Жуковский район – 242 (+1)
— Трубчевский район – 235 (+4)
— Новозыбков – 213
— Погарский район – 202
— Фокино – 188
— Стародубский район – 186 (+1)
— Клинцы – 163
— Выгоничский район – 163
— Климовский район – 159
— Мглинский район – 155
— Почепский район – 148
— Клетнянский район – 120 (+2)
— Навлинский район – 116
— Дубровский район – 116
— Брасовский район – 115
— Комаричский район – 107 (+6)
— Суземский район – 80 (+1)
— Суражский район – 77
— Красногорский район – 66
— Клинцовский район – 67
— Жирятинский район – 62
— Гордеевский район – 61
— Севский район – 43
— Злынковский район – 34 (+2)
— Рогнединский район – 27
— Иногородние – 26.
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