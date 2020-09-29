В Брянскэнерго завершаются работы по формированию первого в области «цифрового РЭС»

Фото: Компания «Россети».

Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» на территории Брянской области реализует проекты цифровой трансформации электросетевого комплекса. Одним из них является создание цифрового РЭС на базе Брянского района электрических сетей (РЭС).

Работы по внедрению новейшего оборудования и технологий в работу РЭС начались в 2019 году. На сегодняшний момент они практически завершены. Так, в электросетевую инфраструктуру района внедрены элементы распределенной автоматизации. На 22 линиях электропередачи уровня напряжения 6-10кВ энергетики установили 27 реклоузеров с двусторонним питанием, 6 разъединителей с моторным приводом и 7 комплектов индикаторов короткого замыкания, а также 42 разъединителя с механическим приводом. Выполнена модернизация площадных объектов (заменены 3 масляных выключателя на вакуумные с заменой трёх терминалов РЗА в ячейках 6-10 кВ ПС и РП с интеграцией в систему телемеханики); а также системы автоматического телеуправления на 4 РП и одной ПС. Построена кольцевая связь между ПС «Тепличная» и ПС «Аэропорт» (ВЛ 10 кВ с использованием провода СИП протяженностью 3,46 км).

Полностью закончены работы по внедрению комплексной системы энергомониторинга (установлено 446 систем технических учётов с телеметрией), РЭС оснащен цифровой радиосвязью, а автопарк подразделения - системой «Глонасс автотранспорт». Активными темпами ведется внедрение системы «цифровой электромонтёр»: РЭС оснащён планшетами. В настоящее время на них устанавливаются соответствующие программные продукты. Персонал использует видеорегистраторы системы «Дозор». В машине ОВБ установлены камеры, работающие в режиме on-line.

Большая работа ведется по установке интеллектуальных приборов учета у жителей Брянского района. В рамках выполнения программ по цифровизации Брянского РЭС у потребителей установлен 4261 прибор учета (32 % от всего количества точек коммерческого учета Брянского РЭС): большая часть из них - 3748 штук – приходится на долю физических лиц.

До конца 2020 года персонал отдела учёта электроэнергии будет обеспечен смартфонами со специальными встроенными программами. Они позволят сотрудникам РЭС более продуктивно решать задачи, связанные с системой интеллектуального учёта и работой по сокращению потерь в распределительной сети РЭС.

Также до конца 2021 года планируется ввести в работу накопитель электроэнергии на объекте с неудовлетворительными параметрами качества электроэнергии. Это позволит повысить качество электроэнергии, передаваемой конечным потребителям. Полностью завершить работы по цифровизации сети Брянского района планируется до конца следующего года.

Главный эффект от внедрения инновационных технологий – существенное снижение времени восстановления электроснабжения и количества отключений электроэнергии. Средняя длительность перерыва в энергоснабжении потребителей в Брянском районе сейчас составляет 1,08 часа. Благодаря установке «умных» приборов учета и автоматической передачи информации об объемах потребленной электроэнергии также удалось снизить потери в сетях. Так, за 8 месяцев текущего года фактический уровень потерь составил 12,05% при плане – 13,66 %. Для сравнения эти показатели за аналогичный период прошлого года составлял 13,92% при плане - 15,92%.

«Цифровизация Брянского РЭС – это первая ласточка на пути к цифровизации энергетического комплекса Брянской области. Внедренное новейшие оборудование и технологии, которые здесь используются, уже сейчас дают хорошие результаты. Прежде всего, их ощущают на себе потребители: люди получают бесперебойное энергоснабжение, качественную электроэнергию. А это и есть главная задача энергетиков», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Александр Косарим.