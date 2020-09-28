В Брянской области главу Комаричского района арестовали за взятки

С сентября 2019 года по март 2020 года руководитель района получила 300 тысяч рублей взятки. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянской области задержали за взятки главу Комаричского района и ее заместителя. С сентября 2019 года по март 2020 года руководитель района получила 300 тысяч рублей взятки. Деньги частями передавал через ее заместителя предприниматель за разрешение использовать земельные участки для добычи полезных ископаемых.

Кроме этого, заместитель руководителя районной администрации утром 6 февраля 2020 года получил еще от одного предпринимателя 130 тысяч рублей за заключение договора на использование земельного участка для добычи полезных ископаемых. Замглавы действовал по предварительному сговору с главой администрации.

Полученные средства глава администрации и ее заместитель потратили по собственному усмотрению. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу, им предъявили обвинение в получении взятки. Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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