В первую очередь тепло дадут в социально значимые учреждения: школы, детские сады, больницы. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области 28 сентября стартовал отопительный сезон. Котельные должны запустить в течение пяти дней. В первую очередь тепло дадут в социально значимые учреждения: школы, детские сады, больницы.

В Брянске подачу тепла осуществляют 329 котельных. Большинство из них обслуживает ГУП «Брянсккоммунэнерго», также в городе работают муниципальные и ведомственные котельные. Кроме этого, отопление зданий осуществляют котельные управляющих компаний и трех учреждений здравоохранения.

В городе сокращается количество ведомственных поставщиков тепла, так как некоторые организации отказываются обслуживать потребителей. Так, в июне 2020 года за бюджетные средства в Фокинском районе построили новую блочно-модульную котельную. Она будет снабжать теплом дома, прежде отапливаемые заводом красок.

До конца октября на замену ведомственным в Брянске планируют построить еще по одной котельной в Фокинском и Советском районах. Также к концу этого года еще одну котельную сделают в Советском районе.

На время строительства новых котельных ведомственные поставщики тепла продолжат свою работу, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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