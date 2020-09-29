Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске очередь в ясли составляет 669 человек. Об этом говорили на совещании в горадминистрации.

- Городская система дошкольного образования готова предоставить эти места в детских садах, - сказал начальник управления образования Иван Потворов. - Но они расположены не рядом с домом. Не каждый родитель захочет вести ребенка в отдаленные детские сады. Поэтому детей оставляют дома в ожидании места поблизости.

В этом году в детские сады пошло на 756 ребенка больше, чем в прошлом. В Брянске работают 108 муниципальных и четыре частных детских сада. Их посещают 26 182 ребенка.

В 2019-20200 годах в Брянске было создано 1390 мест в дошкольных учреждениях. Из них 675 мест для детей до трех лет. До конца этого года создадут еще 380 мест. Начали строить детский сад на улице Строкина. Его планируют сдать в следующем году. В нем откроют 270 мест.

Наиболее актуально строительство детских садов в новых микрорайонах: на проспекте Станке Димитрова, в микрорайоне "Речной" и на улице Флотской. Службам поручили выделить участки под строительство в этих микрорайонах. И закрепить за ними соответствующее назначение, чтобы их невозможно было использовать под другие нужды.

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