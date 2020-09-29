СКР: В Суземском районе сын с сообщниками убил отца

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В брянском поселке Суземка трех местных жителей задержали по подозрению в убийстве. Им предъявили обвинение.

Следователям сообщили о пропаже мужчины 23 сентября. Машина осталась во дворе, дом был заперт. По факту исчезновения завели уголовное дело. Вскоре выяснилось, что мужчину убили и закопали его тело в лесу.

По версии следствия, в убийстве принимал участие родной сын потерпевшего. Он был обижен, что отец не занимался его воспитанием в детстве. Молодой человек договорился со знакомым из села Посудичи Погарского района. Тот должен был найти исполнителя преступления. Житель погарского села Юдиново согласился за деньги убить мужчину.

Вечером 22 сентября исполнитель вместе с сыном приехали к дому отца в суземском селе Селечня. Когда хозяин открыл им дверь, они избили его. От полученных травм мужчина умер.

Тело погибшего увезли в лес недалеко от Суземки и закопали в землю.

- Во время допросов задержанные рассказали подробности совершения преступления, - говорят в пресс-службе СКР по Брянской области. - И указали, где закопали тело.

Всех троих сообщников арестовали. Расследование уголовного дела продолжают.

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