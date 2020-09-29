В Брянске канализация две недели стекала в пруд

Фото: брянское отделение ОНФ.

В Бежицком районе из-за коммунальной аварии канализация две недели стекала в пруд. К такому выводу пришли жители коттеджного поселка в Бежицком районе. Примерно месяц назад жильцы стали замечать неприятный запах в поселке. После обнаружили, что вода в пруду на их территории почернела. Крупные карпы всплыли брюхом вверх.

Местные жители связали эти события с прорывом канализационного коллектора в лесу Заставище. Он находится в 800 метрах от поселка. По мнению брянцев, канализационные стоки стекали в лес в течение двух недель.

- В пруду действительно было много гниющей рыбы, - говорят в пресс-службе брянского отделения ОНФ. - Она скопилась, в том числе, и на небольшой дамбе, откуда все стекает к озеру Барсучья грива.

Сейчас прорыв канализации устранили. Природоохранная прокуратура завела административные дела на должностных лиц.

Но общественники считают, что этого недостаточно. Оказалась загрязнена значительная часть почв. При сильном дожде или таянии снега токсичные вещества снова могут уйти в пруд. Поэтому нужно очистить сам пруд и почву на территории леса Заставище.

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