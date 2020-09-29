Коронавирус в Брянской области, последние новости на 29 сентября 2020 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области на час ночи 29 сентября 2020 года коронавирусом заболели 9333 человека. Из них 7551 человек уже выздоровели. Сколько брянцев болеют на данный момент, не сообщают.

В регионе провели 171344 тестов на инфекцию.

Новых смертей последние несколько дней не регистрировали. За все время эпидемии от коронавируса скончались 37 жителей области.

В Брянске продолжают дезинфицировать салоны автобусов и троллейбусов. Обработки проводят три раза в неделю сотрудники МЧС. Каждый день общественный транспорт убирают с дезинфицирующими средствами на конечных и в депо. В Брянске усилят контроль за соблюдением масочного режима в городском транспорте.

Накануне в Брянской области стартовал отопительный сезон. Из-за коронавируса батареи в домах брянцев стали теплыми раньше положенного нормативами срока. Власти решили, что в тепле люди будут реже простужаться. Правда, риск подхватить инфекцию отопление не снижает.

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