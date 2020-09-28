Фото: Статистика Яндекс.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 42 человека. Выздоровели 44 пациента. Новых смертей не зафиксировали. За сутки выполнили 749 тестов на коронавирус, сообщает региональный оперативный штаб.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 9333 человек подтвердили диагноз, вылечились 7551 жителя региона. От коронавируса умерли 37 человек.

Лидером по суточному приросту заболеваемости стал Брянск. Там выявили 11 заболевших коронавирусом. На втором месте оказался Трубчевский район с 10 новыми коронавирусными пациентами, на третьем - Брянский район, там заболели сразу 8 человек. Еще у восьми городов и районов Брянской области прибавилось по 1-4 COVID-положительному жителю.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 сентября 2020 года:

— Брянск – 3961 (+11)

— Брянский район – 790 (+7)

— Дятьковский район – 552 (+1)

— Карачевский район – 340

— Унечский район – 281

— Сельцо – 255

— Жуковский район – 241

— Трубчевский район – 231 (+10)

— Новозыбков – 213 (+3)

— Погарский район – 202

— Фокино – 188

— Стародубский район – 185 (+4)

— Клинцы – 163

— Выгоничский район – 163 (+1)

— Климовский район – 159

— Мглинский район – 155

— Почепский район – 148

— Клетнянский район – 118 (+1)

— Навлинский район – 116

— Дубровский район – 116

— Брасовский район – 115

— Комаричский район – 101 (+1)

— Суземский район – 79 (+1)

— Суражский район – 77

— Красногорский район – 66

— Клинцовский район – 67 (+2)

— Жирятинский район – 62

— Гордеевский район – 61

— Севский район – 43

— Злынковский район – 32

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 26.

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