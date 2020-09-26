Коронавирус в Брянской области, последние новости на 26 сентября 2020 года

Больше всего заболевших опять выявили в Брянске. Здесь за сутки обнаружили 26 новых случаев болезни. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянской области на час ночи 26 сентября коронавирусом заболели 42 человека. Выздоровел 26 пациентов. Новых смертей не зафиксировали. За сутки выполнили 1318 тестов на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 9197 человек подтвердили диагноз, вылечились 7434 жителя региона. От коронавируса умерли 37 человек.

Больше всего заболевших опять выявили в Брянске. Здесь за сутки обнаружили 26 новых случаев болезни. В Дятьковском районе заболели 5 человек, в Трубчевском районе инфекцию выявили у 4 жителей.

Всего COVID-19 диагностировали в семи муниципальных образованиях Брянщины.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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