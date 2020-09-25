За минувшие сутки заболели 42 человека. Выздоровел 26 пациентов. Новых смертей не зафиксировали. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 42 человека. Выздоровел 26 пациентов. Новых смертей не зафиксировали. За сутки выполнили 1318 тестов на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 9197 человек подтвердили диагноз, вылечились 7434 жителя региона. От коронавируса умерли 37 человек.

В Брянске за сутки выявили 26 новых случаев болезни. В Дятьковском районе заболели пять человек, в Трубчевском районе инфекцию обнаружили у четырех жителей. Всего опасную болезнь диагностировали в семи муниципальных образованиях Брянщины.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 сентября 2020 года:

— Брянск – 3890 (+26)

— Брянский район – 780 (+3)

— Дятьковский район – 545 (+5)

— Карачевский район – 339

— Унечский район – 279

— Сельцо – 255

— Жуковский район – 241

— Новозыбков – 210

— Трубчевский район – 221 (+4)

— Погарский район – 202

— Фокино – 187

— Стародубский район – 179

— Клинцы – 163

— Климовский район – 159

— Мглинский район – 154

— Почепский район – 148

— Выгоничский район – 154

— Клетнянский район – 117

— Навлинский район – 116

— Дубровский район – 116

— Брасовский район – 114 (+1)

— Комаричский район – 98

— Суземский район – 78

— Суражский район – 76

— Красногорский район – 65

— Жирятинский район – 62

— Клинцовский район – 63 (+2)

— Гордеевский район – 59

— Севский район – 43

— Злынковский район – 31

— Рогнединский район – 27 (+1)

— Иногородние – 26.

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