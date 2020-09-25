В Брянске предъявили обвинение сыну бывшего вице-губернатора области

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске следователи предъявили обвинение сыну бывшего вице-губернатора Александра Резунова. 33-летнего Максима Резунова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По версии следствия, водитель был пьян в момент аварии. В ближайшее время обвиняемому изберут меру пресечения, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Авария случилась больше недели назад, ночью 18 сентября. Максим Резунов ехал на автомобиле "Фольксваген" по проспекту Ленина. Он врезался в "Тойоту". Водитель второй иномарки получил тяжелые травмы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался в больнице.

До четверга уголовное дело находилось в производстве УМВД России по Брянской области. Вечером 24 сентября стало известно, что его передали в следственный комитет.

Максим Резунов до сегодняшнего дня находился в больнице. На фотографии видно, что у него в гипсе правая рука. Его отец, Александр Резунов, рассказал, что гипс наложили накануне аварии.

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