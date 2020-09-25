В Брянскую область с рабочим визитом приедет министр Денис Мантуров

Фото: Минпромторг России.

В Брянскую область в пятницу, 25 сентября, в рабочим визитом приедет министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Об этом сказал Александр Богомаз на заседании облдумы, которое состоялось накануне 24 сентября.

Денис Мантуров посетит новый медицинский завод в Почепе. Во время эпидемии коронавируса на его базе открыли крупнейшее в Европе производство медицинских масок. Здесь наладили режим полного цикла производства - от сырья и комплектующих до готовой продукции, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Министр побывает и на других предприятиях - Жуковском веломотозаводе. Денис Мантуров проведет совещание с главой региона.

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