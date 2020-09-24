В Брянске обнаружили 10 новых случаев болезни. В Жуковском районе заболели пять человек, в Брянском и Выгоничском районах инфекцию обнаружили у четверых. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 38 человек. Выздоровел 21 пациент. Новых смертей не зафиксировали. За сутки выполнили 1518 тестов на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 9155 человек подтвердили диагноз, вылечились 7408 жителей региона. От коронавируса умерли 37 человек.

В Брянске обнаружили 10 новых случаев болезни. В Жуковском районе заболели пять человек, в Брянском и Выгоничском районах инфекцию обнаружили у четверых. Всего опасную болезнь диагностировали в 13 городах и районах Брянщины.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 сентября 2020 года:

— Брянск – 3864 (+10)

— Брянский район – 777 (+4)

— Дятьковский район – 540 (+2)

— Карачевский район – 339

— Унечский район – 279

— Сельцо – 255

— Жуковский район – 241 (+5)

— Новозыбков – 210 (+2)

— Трубчевский район – 217 (+1)

— Погарский район – 202

— Фокино – 187 (+1)

— Стародубский район – 179 (+3)

— Клинцы – 163

— Климовский район – 159

— Мглинский район – 154

— Почепский район – 148

— Выгоничский район – 154 (+4)

— Клетнянский район – 117 (+1)

— Навлинский район – 116 (+1)

— Дубровский район – 116

— Брасовский район – 113

— Комаричский район – 98

— Суземский район – 78

— Суражский район – 76

— Красногорский район – 65

— Жирятинский район – 62

— Клинцовский район – 61 (+1)

— Гордеевский район – 59

— Севский район – 43

— Злынковский район – 31 (+3)

— Рогнединский район – 26

— Иногородние – 26.

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