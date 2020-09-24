Коронавирус в Брянской области, последние новости на 24 сентября 2020 года

Больше всего заболевших в Брянске, здесь обнаружили 18 новых случаев. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянской области на час ночи 24 сентября COVID-19 выявили у 9117 человек, вылечились 7387 жителей региона. От коронавируса умерли 37 пациентов.

За сутки инфекцию обнаружили у 39 человек. Выздоровели 34 жителя Брянщины. Новых смертей не зафиксировали. Медицинские работники выполнили 1377 тестов на коронавирус.

Больше всего заболевших в Брянске, здесь обнаружили 18 новых случаев. В Дятьковском районе заболели шесть человек, в Брянском районе инфекцию обнаружили у пятерых. Всего опасную болезнь за минувшие сутки диагностировали в восьми городах и районах Брянщины.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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