В деловой сезон с выгодой: лайфхаки жителей Брянска

Фото: Теле2.

В этом году все с нетерпением ждали начала осени. Дети пошли в школу после затянувшегося дистанционного обучения, студенты вновь слушают лекции в аудиториях после онлайн-занятий, а многие предприятия открылись после нескольких месяцев простоя. Мы собрали полезные советы для разных категорий людей, которые помогут подготовиться к деловому сезону с выгодой. Как сэкономить на покупках, за какими новинками не стоит гнаться и как не совершить типичных ошибок – читайте в нашем материале.

Собираем ребенка в школу

У 33-летней Ирины из Брянска сын пошел в первый класс. В первые недели учебы нужно было помочь ребенку освоиться и запомнить маршрут. Поэтому Ирина провожала и встречала сына из школы. Многие родители берут на это время отпуск, но он имеет свойство заканчиваться, а тревога за безопасность ребенка не уходит.

– Мы купили первокласснику смарт-часы, – рассказывает Ирина. – У нас модель, которую не нужно подключать к телефону, но она позволяет делать звонки. Важная функция для меня – это отслеживание пути ребенка по GPS. На часах есть кнопка «SOS». Конечно, я надеюсь, что она никогда не понадобится, но нужно быть готовыми ко всему.

По опыту родителей, полноценный смартфон для школьника младших классов лучше не покупать, он будет отвлекать от занятий. К тому же многие учителя против телефонов на уроках, а в некоторых школах даже есть запрет на использование мобильных устройств.

Смарт-часы более продвинутых моделей отлично подойдут и для учеников средней школы. Ребятам понравится шагомер и счетчик калорий. А вот старшеклассникам все же придется приобрести полноценный смартфон. Для подростков – это часть жизни и элемент имиджа, как и для взрослых. Кроме того, они уже привыкли получать большой объем информации из интернета, да и быть на связи удобнее с помощью мессенджеров.

Не совершайте спонтанных покупок – подберите нужную модель по техническим характеристикам и сравните цены в разных магазинах, наверняка где-то есть хорошая скидка. А телефон Mi Note 10 Lite, например, можно выиграть в акции Tele2 «Умножайте выгоду». Для этого нужно совершить покупку в салоне связи, зарегистрировать промокод из чека и ждать, когда объявят победителей еженедельного розыгрыша. Смарт-часы, кстати, тоже входят в число главных призов.

Акция "Умножайте выгоду" действует до 4 октября.

Работаем по-новому

Во время пандемии многие компании ушли в онлайн и осуществляли деятельность через интернет. Период всеобщей самоизоляции закончился, а цифровой подход к ведению бизнеса остался.

– Наша небольшая компания занимается продажами, – рассказывает Алексей. – Летом мы обновили сайт и запустили мобильную версию. Теперь нас можно найти почти на всех интернет-сервисах: на картах Google, в «2ГИС» и «Яндекс.Справочнике». Мы активно ведем соцсети, рассказываем о новинках, общаемся с клиентами. В общем, траты на корпоративную связь занимают значительную часть бюджета. Но эти расходы легко можно оптимизировать, главное – подобрать выгодные условия. У Tele2, например, есть тарифный план «Моя команда» – это общий тариф на всю компанию с фиксированный платой за нужный объем услуг. Еще одно преимущество в том, что остатки трафика не сгорают, а переносятся на следующий период.

Выгодные предложения для крупного и малого бизнеса можно найти во всех сферах и закрыть основные потребности компании: гаджеты, оборудование, обучение, расходные материалы и т. д. А чтобы поддерживать лояльность своих клиентов – тоже не забывайте баловать их акциями.

Каждую неделю разыгрывают ценные призы.

Учимся в сети

Самые активные пользователи интернета – это студенты. Им постоянно нужно общение, а также новая информация – и для учебы, и для развлечений.

– К началу учебного года я купил новый мощный смартфон, – рассказывает Степан, студент БГУ. – Иногда записываю лекции на диктофон или фотографирую. Решил воспользоваться акцией Tele2: зарегистрировал промокод с чека и выиграл неделю бесплатного изучения английского в «Яндекс.Флоу». Для учебы язык мне очень нужен, надеюсь, что в будущем пригодится и в путешествиях.

Кроме того, в акции оператора «Умножайте выгоду» можно копить баллы и обменивать их на полезные подарки: бесплатную подписку «Детский клуб» в онлайн-кинотеатре Wink, подписку на «Яндекс.Плюс» или на сервис Bookmate с миллионом книг и аудиокниг, промокод для участия в киберспортивных турнирах на площадке Cyberhero. Дополнительные баллы можно заработать в интеллектуальной викторине на сайте gifts.tele2.ru, а также с помощью сканирования QR-кодов, размещенных в салонах Tele2. Акция действует до 4 октября, так что время на совершение выгодных покупок еще есть.