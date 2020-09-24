В Брянскую область до конца года поступит больше 1000 доз вакцины от коронавируса

Первый транш вакцины - 42 дозы - уже поступил в регион. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Брянскую область до конца 2020 года поступит 1032 дозы вакцины от коронавируса. Первая партия ужу пришла в регион - это 42 дозы. В первую очередь привьют медицинских работников,

В регионе уже больше 90 тысяч человек привили от сезонного гриппа.

- Я на личном примере призываю всех, у кого нет медицинских противопоказаний, обязательно сделать прививку, - написал Александр Богомаз на своих страницах в соцсетях. - На штабе главам муниципальных образований было дано поручение активизировать прививочную кампанию против гриппа.

В осенне-зимний период в Брянской области в течение суток могут развернуть три тысячи инфекционных коек.

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