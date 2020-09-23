Коронавирус в Брянской области, последние новости на 23 сентября 2020 года

В Брянской области в последнюю неделю увеличилось число заболевших коронавирусом. Если в начале сентября каждый день заболевало меньше 30 человек. То сейчас фиксируют порядка 50 зараженный в сутки. При этом объем исследований, то есть проводимых тестов на инфекцию, не изменилось.

Накануне коронавирус выявили у 48 человек, выздоровели 7 пациентов. Провели 100 тестов на заболевание.

Больше всего заболевших в Брянске. На час ночи 23 сентября общее число подтвержденных диагнозов в городе 3836.

В Брянской области открыли дополнительный коронавирусный госпиталь. Он располагается в Брянской межрайонной больнице в селе Глинищево. В разгар эпидемии сюда госпитализировали пациентов с коронавирусом. Но когда число заболевших снизилось, его перевели на обычный режим работы. На данный момент в госпитале открыли 210 коек. Заняты их них пока меньше 30. В больницу кладут пациентов, у которых болезнь протекает в средней степени тяжести.

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