Александр Богомаз одержал уверенную победу на выборах, которые проходили в регионе с 11 по 13 сентября. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Александр Богомаз официально вступил в должность губернатора Брянской области. Инаугурация избранного главы региона прошла 22 сентября во Дворце культуры БМЗ.

Губернатор произнес торжественную клятву добросовестно исполнять возложенные на него обязанности.

По поручению Владимира Путина Александра Богомаза поздравил со вступлением в должность полномочный представитель президента в Центральном Федеральном округе Игорь Щеголев.

К поздравлениям присоединился митрополит Брянский и Севский Александр.

Напомним, Александр Богомаз одержал уверенную победу на выборах, которые проходили в регионе с 11 по 13 сентября. Он набрал 71,7 процентов голосов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».