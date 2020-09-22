За минувшие сутки заболели 48 человек. Выздоровели шесть пациентов. Новых смертей не зафиксировали. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 48 человек. Выздоровели шесть пациентов. Новых смертей не зафиксировали. За сутки выполнили 100 тестов на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 9078 человек подтвердили диагноз, вылечились 7353 жителя региона. От коронавируса умерли 37 человек.

Больше всего заболевших выявили в Брянске – 26. В Брянском районе инфекцию обнаружили у шести человек, в Карачевском районе заболели четверо горожан. Всего опасную болезнь диагностировали в девяти городах и районах Брянщины.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 сентября 2020 года:

— Брянск – 3836 (+26)

— Брянский район – 768 (+6)

— Дятьковский район – 532 (+1)

— Карачевский район – 337 (+4)

— Унечский район – 279

— Сельцо – 255

— Жуковский район – 234

— Новозыбков – 207

— Трубчевский район – 212 (+3)

— Погарский район – 202

— Фокино – 186

— Стародубский район – 176

— Клинцы – 163 (+3)

— Климовский район – 159

— Мглинский район – 154

— Почепский район – 147

— Выгоничский район – 150 (+3)

— Клетнянский район – 116 (+1)

— Навлинский район – 115

— Дубровский район – 116 (+1)

— Брасовский район – 113

— Комаричский район – 98

— Суземский район – 78

— Суражский район – 76

— Красногорский район – 65

— Жирятинский район – 62

— Клинцовский район – 60

— Гордеевский район – 59

— Севский район – 43

— Злынковский район – 28

— Рогнединский район – 26

— Иногородние – 26.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».