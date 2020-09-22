Коронавирус в Брянской области, последние новости на 22 сентября 2020 года

За минувший день в Брянске вновь обнаружили наибольшее число заболевших: 29 жителям города поставили такой диагноз. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянской области на час ночи 22 сентября выявили 52 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 13 пациентов. Новых смертей не зафиксировали. За сутки выполнили 537 тестов.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 9030 человек подтвердили диагноз, вылечились 7347 жителей региона. От коронавируса умерли 37 человек.

За минувший день в Брянске вновь обнаружили наибольшее число заболевших: 29 жителям города поставили такой диагноз. В Брянском районе инфекцию обнаружили еще у девяти человек, в Дятьковском и Трубчевском районах заболели по семь человек.

За сутки COVID-19 выявили у одного иногороднего. Всего опасную болезнь диагностировали в 12 городах и районах Брянщины.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Некоторые брянские школы закрывают на карантин. Так, с 21 сентября четыре класса школы №9 будут учиться дистанционно.

В городе коронавирус обнаружили у молодежной команды по хоккею спортивного клуба «Брянск». 21 сентября брянские юноши должны были сыграть в рамках первенства национальной хоккейной лиги.

Но из-за положительных тестов на COVID-19 у спортсменов и работников клуба игру отменили. Всю команду вместе с тренерами отправили на двухнедельный карантин.

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