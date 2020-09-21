В Брянской области ночью прогнозируют заморозки

При данных погодных условиях возрастает вероятность гибели сельскохозяйственных культур, а также возможность возникновения техногенных пожаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области 22 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ночью ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, днем – от 6 до 11 метров в секунду.

Температура воздуха днем прогреется от 18 до 23 градусов тепла. Ночью ожидается от +2 до +7 градусов по Цельсию. В низинах возможны заморозки до –1, рассказали в Главном управлении МЧС России по Брянской области.

При данных погодных условиях возрастает вероятность гибели сельскохозяйственных культур, а также возможность возникновения техногенных пожаров.

При чрезвычайных ситуациях звоните по телефонам «01» (с мобильного телефона – «101»), а также по «телефону доверия» Главного управления МЧС России по Брянской области 8(4832)443-000.

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