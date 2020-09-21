Добровольцев приглашают на субботник в брянский лес

В ближайшие выходные для уборки леса привлекут не более 17 волонтеров. Фото: заповедник "Брянский лес"

Заповедник «Брянский лес» приглашает волонтеров на субботник, который пройдет с 25 по 27 сентября. Добровольцы приберутся на местах отдыха в урочище Рум и на кордоне Пролетарский, помогут навести порядок в экспозиции «Музея дерева».

В 2020 году экологические десанты высаживались в брянском лесу реже, чем в предыдущие годы: только два раза. Это связано с коронавирусными ограничениями. Из-за этого и в ближайшие выходные для уборки леса привлекут не более 17 волонтеров, рассказали в заповеднике «Брянский лес».

Участники субботника по традиции соберутся в пятницу в здании пожарно-химической станции на центральной усадьбе заповедника. После завершения работ добровольцам проведут экскурсию по заповедным тропам.

Желающие поучаствовать в субботнике в брянском лесу могут направить свои заявки на электронную почту mira60@yandex.ru или написать в социальной сети ВКонтакт заместителю директора заповедника «Брянский лес» по экологическому просвещению и туризму Екатерине Пилютиной.

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