За минувшие сутки заболели 52 человека. Выздоровели 13 пациентов. Новых смертей не зафиксировали. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 52 человека. Выздоровели 13 пациентов. Новых смертей не зафиксировали. За сутки выполнили 537 тестов на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 9030 человек подтвердили диагноз, вылечились 7347 жителей региона. От коронавируса умерли 37 человек.

В Брянске вновь самое большое число заболевших – 29. В Брянском районе инфекцию обнаружили еще у девяти человек, в Дятьковском и Трубчевском районах заболели по семь человек. За сутки COVID-19 выявили у одного иногороднего. Всего опасную болезнь диагностировали в 12 городах и районах Брянщины.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 сентября 2020 года:

— Брянск – 3810 (+18)

— Брянский район – 762 (+9)

— Дятьковский район – 531 (+7)

— Карачевский район – 333 (+3)

— Унечский район – 279

— Сельцо – 255

— Жуковский район – 234

— Новозыбков – 207

— Трубчевский район – 209 (+7)

— Погарский район – 202 (+1)

— Фокино – 186

— Стародубский район – 176

— Клинцы – 160

— Климовский район – 159 (+1)

— Мглинский район – 154

— Почепский район – 147 (+1)

— Выгоничский район – 147 (+1)

— Клетнянский район – 115

— Навлинский район – 115

— Дубровский район – 115 (+1)

— Брасовский район – 113

— Комаричский район – 98

— Суземский район – 78

— Суражский район – 76

— Красногорский район – 65

— Жирятинский район – 62 (+1)

— Клинцовский район – 60

— Гордеевский район – 59

— Севский район – 43

— Злынковский район – 28 (+1)

— Рогнединский район – 26

— Иногородние – 26 (+1).

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