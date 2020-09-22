Три серебряных призера -гордость Брянского базового медицинского колледжа!

Директор Брянского базового медицинского колледжа М. С. Афанаскина, преподаватели и серебряные призеры чемпионата.

Серебряным призером по компетенции 41 Медицинский и социальный уход стала студентка 4 курса специальности 34.02.01 Сестринское дело Брянского базового медицинского колледжа Гореликова Дарья Романовна.

Дарья успешно прошла все этапы соревнований, блестяще справилась с конкурсным заданием и получила серебряную медаль!

Дарья Гореликова.

В отборочных соревнованиях участвовали конкурсанты из 42 регионов, 19 сильнейших из них продолжили соревнования в Национальном чемпионате.

Серебряными призерами VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенция R2 Лабораторный медицинский анализ стали в основной группе – студентка 4 курса ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» специальности «Лабораторная диагностика» Шопина Дарья Денисовна, а в юниорской группе – учащаяся 10 класса МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М.В. Ломоносова» Цыбулько Элина Андреевна.

Элина Цыбулько.

Одновременно в режиме on line работали 17 участников из разных регионов страны. Конкурсное задание состояло из нескольких этапов. Один из этапов – тестирование – включал вопросы по практическим навыкам. На основном этапе конкурса оценивалась техника выполнения практических манипуляций по проведению биохимического исследования, осуществлению посева микроорганизмов по предложенной схеме, по приготовлению раствора заданной концентрации и проведению контроля концентрации полученного раствора потенциометрическим методом.

Оценивание участников проводили сертифицированные эксперты из Волгоградской, Московской, Ульяновской, Новосибирской и дугих областей, г. Москвы и Республики Татарстан.

Подготовку конкурсантов от Регионального до Национального чемпионатов осуществляли преподаватели профессиональных модулей медицинского колледжа Корнюшина Т.П., Киселёва Н.В., Вишневская Н.В., Андрюхина Е.М., Никитина Н.П., Горбачёва В.А., Занина Л.В., Медведева И.В., Ликсунина О.А.. Смазнова И.А., Ахмедов Р.Б., Странадко Р.И., Чекед Е.Л., Пащенко Э. А., Лысенко Н.А..

Элина Цыбулько.

Площадки соревнований были организованы на базе Брянского базового медицинского колледжа в соответствии с инфраструктурными листами, оснащены современным медицинским и лабораторным оборудованием. В этом году соревнования проходили в очно-дистанционном формате, поэтому для оценки каждого действия конкурсантов на площадках размещены 29 камер.

Поздравляем с победой Гореликову Дарью, Шопину Дарью и Цыбулько Элину, а также коллективы образовательных организаций за высокий профессионализм и самоотдачу!

Афанаскина Марина Степановна,

кандидат педагогических наук, директор,

Корнюшина Татьяна Павловна,

заместитель директора по воспитательной работе,

Смазнова Ирина Александровна,

кандидат биологических наук, преподаватель

Брянского базового медицинского колледжа.