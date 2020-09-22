Кассация оставила в силе решение суда о восстановлении особняка Баженова в Брянске

Кассационную жалобу рассмотрели в конце июля 2020 года. Фото: Марина АНТОНОВА

Первый кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобу Татьяны Божко. Она является владельцем особняка Баженова на улице Калинина. В 2017 году дом снесли почти до основания.

Кассационную жалобу рассмотрели в конце июля 2020 года, сообщается на сайте суда.

Управление по охране и сохранению культурного наследия Брянской области обратилось в суд. В иске потребовали сохранить объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Баженова с флигелем» посредством его реставрации в течение двух лет с момента вступления решения суда в законную силу. Это требование удовлетворили в Советском районном суде.

С тех прошло полтора года. Работы на месте существовавшего особняка так и не начались. Есть вероятность, что и не начнутся совсем.

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