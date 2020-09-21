Коронавирус в Брянской области, последние новости на 21 сентября 2020 года

В Брянской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. Накануне обновился рекорд по количеству подтвержденных диагнозов за 2,5 месяца. За сутки коронавирус выявили у 51 брянца. Последний раз такое число заболевших фиксировали 4 июля.

Общее число заболевших на час ночи 21 сентября составляет 8978 человек. Выздоровели из них 7334 пациента. От коронавируса за все время эпидемии скончались 37 брянцев. В регионе продолжают делать около полутора тысяч тестов в день.

В некоторых брянских школах классы уходят на карантин. Например, четыре класса с 21 сентября будут учиться дистанционно в школе №9.

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