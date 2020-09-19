Коронавирус в Брянской области, последние новости на 19 сентября 2020 года

18 сентября оперативный штаб сообщил о двух новых смертях от COVID-19.
Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
В Брянской области на час ночи 19 сентября 2020 года коронавирусом заболели 48 человек. Выздоровели 67 пациентов. За сутки выполнили 1413 тестов на коронавирус. 18 сентября оперативный штаб сообщил о двух новых смертях от COVID-19.
В целом с начала пандемии в Брянской области у 8878 человек подтвердили диагноз, вылечились 7233 жителя региона. От коронавируса умерли 37 человек.
В Брянске второй день подряд выявляют по 15 заболевших. Значительно возросло число новых случаев заболевания в Брянском (12) и в Дятьковском (11) районах. Всего опасную болезнь диагностировали в 11 муниципальных образованиях региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
19 сентября футболисты «Динамо – Брянск» проведут домашний матч с командой из Иваново «Текстильщик». Игра начнется в 17.00 в Брянске на стадионе «Динамо».
Это первая игра брянских спортсменов после двухнедельного карантина.
В начале сентября брянских динамовцев отправили на карантин из-за положительных тестов на коронавирус у нескольких игроков.
За две недели вынужденного простоя брянская команда получила три технических поражения и спустилась в турнирной таблице с пятой на четырнадцатую позицию.
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